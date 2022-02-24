Компания BenQ представила новый игровой монитор BenQ Mobiuz EX3210U

BenQ показала свой новый игровой монитор, который рассчитан не только для работы с компьютером, но также и консолями PlayStation 5 или Xbox Series X.

Новинка поступит в продажу под названием BenQ Mobiuz EX3210U. Она оснащена 32-дюймовой панелью с разрешением 3840 х 2160 пикселей со временем отклика пикселя 1 мс.

Также экран способен обновлять кадры с частотой 144 Гц, если он подключен к компьютеру, и 120 Гц если к консолям PlayStation 5 или Xbox Series X.

Максимальная яркость панели составляет 600 кд/м2, есть фирменная система регулировки яркости и контрастности — BenQ HDRi.

Также BenQ Mobiuz EX3210U получил поддержку технологии AMD FreeSync Premium.

Дисплей монитора способен отображать 98-процентный охват цветовой гаммы DCI-P3 и 99% — AdobeRGB.

В мониторе также установили два 2 Вт динамика и 5 Вт сабвуфером. Для подключения используется два порта HDMI 2.1 и порт DisplayPort 1.4. Также на задней панели находится четыре порта USB 3.0 и разъем для наушников.

BenQ Mobiuz EX3210U в магазинах будет предлагаться по рекомендованной розничной цене 1170 долларов.