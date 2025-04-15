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Представлен Honor Power с гигантским аккумулятором за 270 долларов

Автор На чтение 1 мин Просмотров 13 Опубликовано

Компания Honor представила новый смартфон под названием Power, который оснащён аккумулятором с высокой энергоёмкостью — 821 Вт•ч/л.

Это позволяет ему хранить 29,60 Вт•ч энергии, что больше, чем у iPad Air 11. Honor заявляет, что смартфон может работать до 25 часов при просмотре видео, 23 часа при навигации и 14 часов в играх.

Honor Power работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 и предлагает 8 или 12 ГБ оперативной памяти, а также 256 или 512 ГБ встроенной. У него 6,78-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1224 × 2700 пикселей и частотой обновления 120 Гц.

Основная камера имеет 50 Мп и может записывать видео в 4K, а фронтальная камера — 16 Мп с разрешением 1080p. Смартфон поддерживает две SIM-карты и улучшенное GPS-позиционирование.

С помощью проводной зарядки мощностью 66 Вт устройство заряжается очень быстро, а 2% заряда хватит на час звонков. Honor начнет продажи Power в Китае 18 апреля. Цена на модель с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти составит $270, а версия с 12 ГБ и 512 ГБ — $340.

Представлен Honor Power с гигантским аккумулятором за 270 долларов

Honor Honor Power
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