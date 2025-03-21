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Представлен HiDock P1 — новый гаджет для повышения продуктивности

Автор На чтение 2 мин Просмотров 2 Опубликовано

Стартап HiDock из Гонконга анонсировал HiDock P1 — многофункциональный ИИ-диктофон и переводчик, который может подключаться к различным устройствам, включая наушники, ноутбуки и смартфоны. Этот гаджет создан для тех, кто активно работает или учится, и обещает упростить повседневные задачи.

Представлен HiDock P1 — новый гаджет для повышения продуктивности

HiDock P1 имеет стильный минималистичный дизайн из алюминия и магниты на задней панели, что позволяет крепить его к учебным доскам или крышкам ноутбуков.

Основные функции HiDock P1 включают режим ИИ-диктофона, который записывает речь и преобразует её в текст, указывая имена говорящих. Пользователь также может получить краткий пересказ сказанного на встрече или лекции с помощью трёх нейросетей: ChatGPT, DeepSeek и Claude.

Кроме того, гаджет может переводить иностранную речь на родной язык в реальном времени, поддерживая 75 языков. Если шум мешает слышать собеседника, HiDock P1 может подавлять эти шумы, улучшая качество звука.

Функция ИИ-заметок позволяет записывать короткие голосовые напоминания, которые автоматически синхронизируются с мобильным приложением. HiDock P1 совместим с популярными платформами, такими как Zoom, Microsoft Teams и Google Meet, и поддерживает Windows, MacOS, Android и iOS.

Данные не передаются в облако и обрабатываются на устройстве, что гарантирует безопасность информации. Розничная цена HiDock P1 составит 169 долларов, а продажи начнутся в июне 2025 года.

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