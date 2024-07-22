Представлен футуристический электроскутер Infinite Machine в стиле Cybertruck

Стартап Infinite Machine, специализирующийся на электротранспорте, представил новый электроскутер, который называется P1: First Edition.

Этот электроскутер второй версии отличается угловатым дизайном, напоминающим знаменитый Cybertruck от Tesla. Он оснащен стальным каркасом с порошковым покрытием и алюминиевыми панелями. Задняя грузовая зона модульная, что позволяет владельцам настроить пространство для хранения по своему усмотрению.

Мотор-ступица мощностью 6 кВт позволяет электроскутеру достигать скорости до 88,5 км/ч. Батарея обеспечивает запас хода до 96,5 км на одной зарядке.

У скутера есть информационная панель с сенсорным экраном, встроенная система Apple CarPlay, передние и задние камеры, GPS-трекинг и функция удаленной разблокировки через приложение на смартфоне.

P1: First Edition будет выпущен ограниченным тиражом в 250 единиц по начальной цене $10 000 (880 тыс. рублей). Первые поставки начнутся в 2025 году для клиентов из США.