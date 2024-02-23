Представлен фитнес-трекер Samsung Galaxy Fit 3 с обновленным дизайном и характеристиками

Samsung представила свою новую модель фитнес-трекера Galaxy Fit 3, который отличается от предыдущей версии большим размером и расширенным набором функций. Устройство также получило обновленный дизайн, который делает его похожим на умные часы.

Samsung Galaxy Fit 3 оснащен 1,6-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 256×402 пикселя и алюминиевым корпусом, защищенным по стандарту IP68. В трекере установлены барометр, акселерометр, гироскоп, датчик освещенности и оптический сенсор сердечного ритма. Он способен отслеживать пульс, уровень кислорода в крови и уровень стресса.

Galaxy Fit 3 предлагает анализ режима сна, рекомендации для его улучшения, регистрацию храпа и отслеживание активности в течение дня, включая распознавание до 100 видов тренировок и подсчет шагов. Трекер также имеет функцию обнаружения падения, которая может предложить вызвать службу спасения и отправить сигнал SOS избранным контактам.

Среди других функций Galaxy Fit 3 можно выделить управление камерой и аудиоплеером на смартфоне, удаленный поиск устройства, чтение уведомлений с быстрыми ответами, календарь, погоду и синхронизацию данных с приложением Samsung Health.

Производитель утверждает, что фитнес-трекер может работать до 13 дней от одного заряда батареи, в зависимости от интенсивности использования. Samsung Galaxy Fit 3 скоро появится на мировом рынке, но пока не объявлена его стоимость.