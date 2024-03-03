Представлен электрический скутер Godawari EBLU Feo с запасом хода 260 км

В Индии был представлен электрический скутер Godawari EBLU Feo, который разработан как основной конкурент скутерам Ola.

EBLU Feo имеет впечатляющий запас хода в 260 км, максимальную скорость 60 км/ч и хороший крутящий момент от электрического мотора. Транспортное средство получило аккумулятор емкостью 4,8 кВтч, что позволяет EBLU Feo проехать до 260 км на одной зарядке. Этот скутер предлагает больше запаса хода, чем Ola Electric S1 Pro, который на одном заряде способен преодолеть расстояние 180 км.

Новинка оснащен мощным мотором мощностью 5 лошадиных сил и крутящим моментом 110 Нм, что обеспечивает легкое преодоление холмистых местностей и подъемов.

Максимальная скорость Godawari EBLU Feo немного ниже, чем у моделей Ola, но он компенсирует это отличной динамикой и плавным управлением.

В Скутер EBLU Feo есть Bluetooth, GPS-навигация, функции защиты от кражи и цифровая приборная панель. Он позиционируется как полноценный гаджет для комфортной, безопасной и приятной поездки. Также он оснащен системой антиблокировочного тормоза (ABS) для оптимального торможения в различных ситуациях.

Цена Godawari EBLU Feo от производителя составляет 99 000 рупий, что в пересчете составляет 110 тыс. рублей.