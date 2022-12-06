Представлен эксклюзивный смартфон Xiaomi 12T Pro Daniel Arsham от Xiaomi

Xiaomi 12T Pro Daniel Arsham будет выпущен ограниченной партией, и устройство уже доступно для заказа.

Китайский производитель представил эксклюзивный Xiaomi 12T Pro Daniel Arsham, над дизайном которого работал художник Дэниел Аршамом.

Новинка будет выпущена тиражом 2000 ед. Она станет доступна для предварительного заказа до 11 декабря во Франции, Германии, Италии и Испании по цене 900 евро.

Будет предлагаться аппарат с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти.

В комплекте со смартфоном будет еще зелёный кабель и такого же цвета блок питания.

Технически Xiaomi 12T Pro Daniel Arsham не будет отличатся от обычной версии. В устройстве установлен 6,67-дюймовый AMOLED экран с частотой обновления 120 Гц и процессор Snapdragon 8+ Gen 1. Основная камера в Xiaomi 12T Pro на 200 Мп.