Представлен доступный смартфон Honor 90 Smart с поддержкой 5G

В Европе был представлен новейший смартфон Honor 90 Smart, это устройство среднего уровня, которое дополнило линейку моделей Honor 90, 90 Lite, 90 Pro и 90 GT. Однако, несмотря на свою доступность, оно обладает рядом привлекательных особенностей.

Смартфон Honor 90 Smart поддерживает сотовые сети 5G, что обеспечивает быструю и стабильную связь в современных условиях. Он также оснащен мощной 108-мегапиксельной камерой, позволяющей получать высококачественные фотографии. Емкостной аккумулятор на 5330 мАч обеспечивает долгое время работы устройства, а поддержка быстрой зарядки мощностью 35 Вт позволяет быстро восстанавливать заряд батареи.

Honor 90 Smart работает на базе процессора SoC MediaTek Dimensity 6020 и оснащен 4 ГБ оперативной памяти RAM и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Его 6,8-дюймовый дисплей имеет разрешение 2412 × 1080 пикселей и частоту обновления 60 Гц максимальная яркость экрана составляет 850 нит, что обеспечивает яркое и четкое отображение контента. Смартфон работает на операционной системе Android 13 с интерфейсом Magic OS 7.2.

Основная камера Honor 90 Smart имеет разрешение 108 Мп, ее дополнили 2 Мп модулем для макросъемки и 2 Мп датчиком глубины. Фронтальная камера с разрешением 8 Мп обеспечивает качественные селфи. Смартфон также оснащен сенсором отпечатка пальца, расположенным на боковой грани устройства для быстрой и безопасной аутентификации.

Honor 90 Smart доступен в двух цветах — зеленом и черном. В настоящее время его уже можно приобрести во Франции по цене 249,9 евро.

Источник: gizmochina