Представлен дизайн Lenovo Yoga Slim 7 с процессором Snapdragon X Elite

Перед анонсом ноутбука Lenovo Yoga Slim 7 2024 Snapdragon Edition, в Интернете появились качественные изображения этой модели.

Она привлекает внимание тем, что будет одним из первых устройств на рынке, оснащенных новым процессором Snapdragon X Elite от ARM, который позиционируется как альтернатива чипам Apple M-серии.

Фотографии были опубликованы в социальной сети техноблогером под ником h0x0d_. Пока неизвестны подробности о характеристиках ноутбука.

Однако можно рассмотреть его корпус: он практически идентичен стандартной версии Lenovo Yoga Slim 7. У него есть три порта Type-C и ползунок для выключения камеры, но отсутствует 3,5-миллиметровый разъем для наушников, который есть в версии Yoga Slim 7i Carbon.

Производитель пока не объявил дату выпуска устройства. Согласно данным инсайдеров, ноутбук появится на рынке не раньше, чем новые устройства Microsoft Surface Pro 10 и Surface Laptop 6, которые, по слухам, будут представлены 20 мая.