Представлен чехол для ноутбука, который умеет заряжать смартфоны

Зарубежная компания Journey представила новый аксессуар под названием Nexa, который может заменить сразу несколько гаджетов. Этот недорогой чехол для ноутбука предлагает функциональность зарядки, коврика для мыши, подставки для ноутбука и чехла в одном.

Во-первых, Nexa обеспечивает безопасное хранение и переноску ноутбука, предотвращая царапины на корпусе устройства. Чехол изготовлен из экокожи с тканевой обшивкой и подходит для ноутбуков с диагональю от 13 до 16 дюймов.

Во-вторых, Nexa служит в качестве коврика для мыши. Внешняя поверхность чехла покрыта специальным материалом, обеспечивающим плавное скольжение мыши, подобно классическому коврику. Если пользователь предпочитает трекпад, чехол можно использовать в качестве подставки для ноутбука, предотвращая царапины на его нижней части при работе на столе.

В-третьих, Nexa оснащен двумя беспроводными зарядками мощностью 15 Вт и 5 Вт для телефона и наушников соответственно. Чехол подключается к электросети через порт USB-C, расположенный на боковой стороне.

Однако следует отметить, что Nexa не включает зарядку для самого ноутбука, хотя в противном случае он мог бы заменить несколько зарядных устройств в доме. Этот аксессуар может быть особенно полезен для студентов и удаленных работников, которые ценят минимализм и порядок на своем рабочем столе.

Nexa доступен для покупки на сайте Journey по цене 119.99 долларов (примерно 10 600 рублей). На данный момент доставка в Россию не осуществляется, однако российские покупатели могут рассмотреть аналогичные аксессуары без встроенных зарядок.