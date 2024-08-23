Представлен бюджетный Vivo Y03t с 90-герцевым дисплеем и защитой IP54

Компания vivo представила новую бюджетную модель смартфона — vivo Y03t. Отличается он очень доступной ценой, несмотря на улучшенные характеристики по сравнению с аналогами.

На 6,56-дюймовом IPS-дисплее HD+ с частотой обновления 90Гц расположена 5-мегапиксельная фронтальная камера. Основная камера состоит из 13-мегапиксельного и вспомогательного сенсоров.

За работу отвечает чип Unisoc T612 с 4Гб ОЗУ и 128Гб памяти, расширяемой microSD. Большая батарея 5000мАч поддерживает 15-ваттную быструю зарядку.

Смартфон защищен по стандарту IP54 от пыли и брызг. Работает на Android 14 с оболочкой Funtouch OS.

В продажу vivo Y03t поступил на Филиппинах по очень низкой цене $78 (7120 руб.) в двух цветах.