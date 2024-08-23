Главная » Новости

Представлен бюджетный Vivo Y03t с 90-герцевым дисплеем и защитой IP54

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Компания vivo представила новую бюджетную модель смартфона — vivo Y03t. Отличается он очень доступной ценой, несмотря на улучшенные характеристики по сравнению с аналогами.

Представлен бюджетный Vivo Y03t с 90-герцевым дисплеем и защитой IP54

На 6,56-дюймовом IPS-дисплее HD+ с частотой обновления 90Гц расположена 5-мегапиксельная фронтальная камера. Основная камера состоит из 13-мегапиксельного и вспомогательного сенсоров.

За работу отвечает чип Unisoc T612 с 4Гб ОЗУ и 128Гб памяти, расширяемой microSD. Большая батарея 5000мАч поддерживает 15-ваттную быструю зарядку.

Смартфон защищен по стандарту IP54 от пыли и брызг. Работает на Android 14 с оболочкой Funtouch OS.

В продажу vivo Y03t поступил на Филиппинах по очень низкой цене $78 (7120 руб.) в двух цветах.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.