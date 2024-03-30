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Представлен бюджетный смартфон Wiko Hi Enjoy 70 Pro с поддержкой 5G

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Смартфон оснащен 6,7-дюймовым экраном с разрешением Full HD+ и функцией Always On Display. Работает устройство на HarmonyOS.

Представлен бюджетный смартфон Wiko Hi Enjoy 70 Pro с поддержкой 5G

Wiko, экосистемный бренд Huawei, представил новый бюджетный смартфон Hi Enjoy 70 Pro 5G. Он имеет привлекательный дизайн, напоминающий Huawei nova 12i, но с отличающейся начинкой.

Внутри смартфона находится процессор MediaTek Dimensity 700, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Его питает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 40 Вт. Производитель утверждает, что смартфон может проработать до 18 дней в энергосберегающем режиме.

Представлен бюджетный смартфон Wiko Hi Enjoy 70 Pro с поддержкой 5G

В Hi Enjoy 70 Pro установлена 50-мегапиксельная основная камера и 2-мегапиксельный датчик глубины на задней панели, а также 8-мегапиксельная фронтальная камера для селфи и видеозвонков.

На данный момент Wiko Hi Enjoy 70 Pro доступен только для предзаказа в Китае по цене от 1799 юаней (~23 500 рублей). Он предлагается в белом, черном и зеленом цветовых вариантах.

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