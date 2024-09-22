Представлен бюджетный смартфон Tecno Spark 30 с 6,78-дюймовым экраном

Tecno представила новый бюджетный смартфон Spark 30. У него большой 6,78-дюймовый дисплей с разрешением FullHD + и частотой обновления 90 Гц. В экране есть центральное отверстие для 13-мегапиксельной селфи-камеры.

Смартфон работает на чипсете MediaTek Helio G91 и имеет 8 ГБ оперативной памяти. Хранилище доступно в вариантах на 128 ГБ и 256 ГБ. Spark 30 работает на Android 14, но информация о будущих обновлениях пока не известна.

На задней панели устройства установлен круглый модуль камеры с 64-мегапиксельным основным сенсором. Аккумулятор имеет емкость 5000 мАч и поддерживает быструю зарядку на 18 Вт. У телефона есть два динамика с поддержкой Dolby Atmos, а также защита от воды и пыли по стандарту IP64. Он оснащен USB-C и NFC.

Spark 30 пока доступен на веб-сайте Tecno в Танзании в цветах Orbit White и Orbit Black.

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