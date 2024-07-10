Представлен бюджетный смартфон Redmi 13 5G с экраном на 120 Гц и 108-Мп камерой

Линейка смартфонов бренда Redmi пополнилась моделью Redmi 13 5G. Компания официально представила новинку, в продаже которая появится 12 июля в синем, черном и розовом цветах.

У Redmi 13 5G есть 6,79-дюймовый IPS-экран с разрешением FullHD+, частотой обновления 120 Гц и яркостью 550 нит. Экран защищен закаленным стеклом Gorilla Glass 3 и поддерживает распознавание касаний влажными пальцами.

Смартфон работает на платформе Snapdragon 4 Gen 2 AE с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти (с возможностью расширения до 1 ТБ в максимальной конфигурации).

В задней камере установлен основной сенсор Samsung ISOCELL HM6 с разрешением 108 мегапикселей и 2-мегапиксельный макросенсор. Камера также оснащена кольцевой LED-вспышкой. Для селфи и видеозвонков предусмотрена фронтальная камера разрешением 13 Мп.

Автономность смартфона обеспечивает аккумулятор емкостью 5030 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт. Согласно заявлению производителя, зарядка до 50% занимает всего 30 минут. Смартфон также оснащен портом USB Type-C, аудиовыходом 3,5 мм, ИК-датчиком, сканером отпечатков пальцев на боковой стороне, защитой от воды и пыли класса IP53, а также операционной системой HyperOS, основанной на Android 14.

Что касается цен, то конфигурация 6/128 ГБ получила ценник в 170 долларов, а версия с объемом памяти 8/128 ГБ обойдется в 185 долларов.