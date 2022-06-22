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Компания Realme представила новый бюджетный смартфон Realme C30

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Realme C30 является ультрадешевым бюджетным смартфоном, стоимость которого не превышает 100 долларов.

Китайский производитель показал новый смартфон, который на индийском рынке будет стоить 7499 рупий, что в пересчете составляет 5,5 тыс. рублей.

В продажу новинка поступит 27 июля. В смартфоне установлен процессор Unisoc T612 и 2 ГБ оперативной памяти, также будет предлагаться версия с 3 ГБ оперативной памяти. Постоянно памяти в Realme C30 будет только 32 ГБ.

Компания Realme представила новый бюджетный смартфон Realme C30

Дисплей в смартфоне диагональю 6,5-дюйма с разрешением 1600 x 720 пикселей. В верхней части в каплевидном вырезе находится 5 Мп селфи камера, а на задней панели 8 Мп камера.

В смартфоне за невысокую стоимость есть сканер отпечатка пальца, он расположен на боковой грани устройства. В Realme C30 есть модули Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS и ГЛОНАСС. Также поддерживается 4G и три слота для SIM-карт и карты памяти. NFC в смартфоне отсутствует.

Компания Realme представила новый бюджетный смартфон Realme C30

Realme Realme C30
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