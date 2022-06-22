Компания Realme представила новый бюджетный смартфон Realme C30

Realme C30 является ультрадешевым бюджетным смартфоном, стоимость которого не превышает 100 долларов.

Китайский производитель показал новый смартфон, который на индийском рынке будет стоить 7499 рупий, что в пересчете составляет 5,5 тыс. рублей.

В продажу новинка поступит 27 июля. В смартфоне установлен процессор Unisoc T612 и 2 ГБ оперативной памяти, также будет предлагаться версия с 3 ГБ оперативной памяти. Постоянно памяти в Realme C30 будет только 32 ГБ.

Дисплей в смартфоне диагональю 6,5-дюйма с разрешением 1600 x 720 пикселей. В верхней части в каплевидном вырезе находится 5 Мп селфи камера, а на задней панели 8 Мп камера.

В смартфоне за невысокую стоимость есть сканер отпечатка пальца, он расположен на боковой грани устройства. В Realme C30 есть модули Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS и ГЛОНАСС. Также поддерживается 4G и три слота для SIM-карт и карты памяти. NFC в смартфоне отсутствует.