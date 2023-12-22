Представлен бюджетный смартфон Oppo A50 5G с 90 Гц дисплеем и АКБ на 5000 мАч

В Индии был представлен новый смартфон Oppo A59 5G от компании Oppo, который относится к среднему ценовому сегменту.

Главной особенностью устройства является 6,56-дюймовый дисплей с разрешением 1612 x 720 пикселей (HD+), который обладает частотой обновления 90 Гц и яркостью до 720 нит.

Смартфон работает на процессоре MediaTek Dimensity 6020 и оснащен 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.

На задней части устройства находится двойная камера с основным датчиком на 13 МП и дополнительным сенсором глубины на 2 МП. Для любителей селфи предусмотрена 8-мегапиксельная фронтальная камера.

Смартфон имеет тонкий корпус толщиной около 8,12 мм и весит 187 грамм. Он доступен в двух цветах: Silk Gold и Starry Black.

Другие характеристики включают мощный аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт, защиту IP54 от влаги и пыли, боковой датчик отпечатков пальцев, разъем для наушников 3,5 мм и порт USB Type-C. Устройство работает на фирменной оболочке ColorOS 13.1, основанной на последней версии Android 13.

Цена Oppo A59 5G составляет около 180 долларов, а его продажи в Индии начнутся с 25 декабря.