Представлен бюджетный смартфон Huawei Enjoy 10e с АКБ на 5000 мАч

Китайская компания презентовала новую модель смартфона, которая относится к бюджетному сегменту, но при этом имеет емкий аккумулятор.

Новинка с названием Huawei Enjoy 10e оснащена процессором MediaTek Helio P35, а за ее автономность отвечает батарея на 5 000 мАч.

Несмотря на то, что модель бюджетная, она получила 4 или 6 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ встроенной.

Стоимость меньшей конфигурации составит 135 долларов, а вторая версия оценена в 165 долларов. Есть поддержка и карт памяти.

На задней панели она имеет два модуля – на 13 (F/1,8) и 2 Мп (F/2,4). Фронтальная камера получила датчик на 8 Мп с диафрагмой F/2,0.

Что касается других данных, то в модели установлен 6,3-дюймовый IPS экран с разрешением 1600 х 720 точек.

Работает смартфон под управлением Android 10 с EMUI 10. Сканера отпечатков пальцев в аппарате не предусмотрено.