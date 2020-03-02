Представлен бюджетный смартфон Huawei Enjoy 10e с АКБ на 5000 мАч

Представлен бюджетный смартфон Huawei Enjoy 10e с АКБ на 5000 мАч02.03.2020 21:04
Китайская компания презентовала новую модель смартфона, которая относится к бюджетному сегменту, но при этом имеет емкий аккумулятор.
Новинка с названием Huawei Enjoy 10e оснащена процессором MediaTek Helio P35, а за ее автономность отвечает батарея на 5 000 мАч.
Несмотря на то, что модель бюджетная, она получила 4 или 6 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ встроенной.
Стоимость меньшей конфигурации составит 135 долларов, а вторая версия оценена в 165 долларов. Есть поддержка и карт памяти.
На задней панели она имеет два модуля – на 13 (F/1,8) и 2 Мп (F/2,4). Фронтальная камера получила датчик на 8 Мп с диафрагмой F/2,0.
Что касается других данных, то в модели установлен 6,3-дюймовый IPS экран с разрешением 1600 х 720 точек.
Работает смартфон под управлением Android 10 с EMUI 10. Сканера отпечатков пальцев в аппарате не предусмотрено.
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