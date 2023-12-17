Представлен бюджетный смартфон Honor X8b с экраном на 90 Гц и камеру на 108 МП

Компания Honor представила улучшенную версию своего смартфона X8 под названием X8b. Новая модель имеет немерцающий экран, толщину 6,8 мм и весит 166 г. Она оснащена камерой разрешением 108 Мп и предлагает много функций за свою цену.

Дизайн Honor X8b почти не изменился, однако экран IPS был заменен на AMOLED. Это Full HD+ панель с диагональю 6,7 дюйма, частотой обновления 90 Гц и частотой ШИМ 3240 Гц, что является редкостью для смартфона данной ценовой категории. Цена X8b составляет около 240 долларов, но в рамках акции он продается за 215 долларов.

Особенности новинки включают 108-мегапиксельную основную камеру, 50-мегапиксельную широкоугольную камеру и узкие рамки вокруг экрана. Устройство оснащено 8 ГБ оперативной памяти и флеш-памятью от 128 до 512 ГБ. Также стоит отметить аккумулятор емкостью 4500 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 35 Вт.

Однако, недостатком X8b является платформа. В основе смартфона находится процессор Snapdragon 680, который использует старые ядра и не обладает высокой производительностью. Тем не менее, для данной ценовой категории эта платформа вполне адекватна.

Также стоит отметить, что смартфон X8b имеет очень тонкий корпус толщиной всего 6,78 мм и низкий вес в 166 граммов при указанных размерах.