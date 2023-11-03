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Представлен бюджетный смартфон Honor X50i+ с OLED-дисплеем со 120 Гц

Автор На чтение 1 мин Просмотров 43 Опубликовано

Компания Honor представила свой новый смартфон Honor X50i+, который обладает узнаваемым дизайном. Особенностью задней панели устройства является «обрезанный» блок камеры.

Новинка будет доступна для пользователей в Китае, где она будет стоить около 410 долларов. Предзаказы начнутся 10 ноября 2023 года, а открытые продажи запланированы на 17 ноября. Покупателям предложат несколько вариантов корпуса: бело-розовый, голубой и черный.

Смартфон Honor X50i+ оснащен 6,7-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+ (2412 х 1080 пикселей) и частотой обновления 120 Гц. Устройство также имеет фронтальную камеру на 8 Мп и основную двойную камеру (108 и 2 Мп). Аппарат работает на базе платформы MediaTek Dimensity 810 и оснащен аккумулятором ёмкостью 4500 мА•ч с поддержкой зарядки мощностью 35 Вт. Толщина Honor X50i+ составляет всего 6,78 мм.

Представлен бюджетный смартфон Honor X50i+ с OLED-дисплеем со 120 Гц Представлен бюджетный смартфон Honor X50i+ с OLED-дисплеем со 120 Гц

Honor X50i+
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