компания Samsung представила бюджетный смартфон Samsung Galaxy F13

В бюджетный смартфон компания установила аккумулятор емкостью 6000 мАч.

Samsung представила смартфон Galaxy F13, который относится к бюджетному сегменту и на рынке его можно будет купить по цене от 155 долларов за базовую модификацию.

Будет доступна еще одна версия смартфона и в ней уже производитель установил 4 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти.

В основе новинки лежит процессор Exynos 850. Смартфон оснащен 6,6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+.

В каплевидном вырезе находится 8 Мп датчик изображения, в блоке на тыльной стороне разместили 50 Мп основной сенсор, 5 Мп сверхширокоугольный и 2 Мп датчик определения глубины сцены.

Питает платформу аккумулятор на 6000 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 15 Вт. Продажи Galaxy F13 стартуют 29 июня.