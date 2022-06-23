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компания Samsung представила бюджетный смартфон Samsung Galaxy F13

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В бюджетный смартфон компания установила аккумулятор емкостью 6000 мАч.
Samsung представила смартфон Galaxy F13, который относится к бюджетному сегменту и на рынке его можно будет купить по цене от 155 долларов за базовую модификацию.

Будет доступна еще одна версия смартфона и в ней уже производитель установил 4 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти.

компания Samsung представила бюджетный смартфон Samsung Galaxy F13

В основе новинки лежит процессор Exynos 850. Смартфон оснащен 6,6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+.

В каплевидном вырезе находится 8 Мп датчик изображения, в блоке на тыльной стороне разместили 50 Мп основной сенсор, 5 Мп сверхширокоугольный и 2 Мп датчик определения глубины сцены.

Питает платформу аккумулятор на 6000 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 15 Вт. Продажи Galaxy F13 стартуют 29 июня.

компания Samsung представила бюджетный смартфон Samsung Galaxy F13

Samsung Samsung Galaxy F13
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