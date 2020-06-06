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Представлен бюджетный металлический ультрабук Chuwi AeroBook Pro

06.06.2020 19:02

Chuwi представила еще один недорогой ноутбук в металлическом корпусе. Новинка получила название AeroBook Pro и ее в этом месяце можно будет купить за 449 долларов.
Китайский производитель ноутбуков и компактных настольных систем показал очередную новинку.

Модель под названием Chuwi AeroBook Pro получила 13,3-дюймовый экран с разрешением 1920х1080 пикселей. Заявлено, что дисплей занимает 80% поверхности верхней панели.

Представлен бюджетный металлический ультрабук Chuwi AeroBook Pro

В основе компактного ноутбука лежит мобильный процессор Intel Core m3-8100Y с графической системой Intel UHD Graphics 615. Оперативной памяти в модели 8 ГБ, SSD накопитель на 256 ГБ.

С такими параметрами ноутбук подойдет для основных рабочих задач, в том числе можно будет поиграть и в игры, вышедшие 6-8 лет назад. Встроенной батареи хватит на 8 часов автономной работы.

В ноутбуке есть двухдиапазонный модуль Wi-Fi и полноразмерная клавиатура с подсветкой. Корпус модели выполнен из металла, толщина ноутбука составляет 15 мм, а вес 1,26 кг.

В продажу Chuwi AeroBook Pro поступит 18 июня по цене 449 долларов, а продавать его будут на площадке AliExpress.

Представлен бюджетный металлический ультрабук Chuwi AeroBook Pro

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