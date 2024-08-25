Представлен «бумажный» дисплей без аккумулятора и проводов

Компания Digital View представила инновационный экран, работающий на технологии электронных чернил. Новый дисплей, названный ESP6-13, не требует аккумулятора или проводного питания благодаря беспроводному модулю.

Энергия подается от базовой станции на расстоянии до девяти метров, что позволяет одновременно питать несколько экранов. Устройство также имеет разъем USB-C на случай отключения питания.

Одной из интересных особенностей ESP6-13 является возможность сохранять изображение. Картинка остается на экране, даже если питание пропадает, и в этом режиме дисплей не потребляет энергию.

Экран имеет диагональ 13,3 дюйма и разрешение 1200×1600 пикселей, а технология E-Ink позволяет ему отражать свет, поэтому подсветка не нужна. Это делает дисплей идеальным для уличных вывесок и информационных стендов.

Стоимость новинки пока не известна, но не сложно догадаться, что в первую очередь новинка ориентирована на бизнес.