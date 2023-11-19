Представлен будильник с рукой, из-за которого точно проспишь

Интернет-издание Yanko Design представило уникальное устройство — «самозамыкающийся» будильник. Этот будильник имеет функцию, при которой механическая рука автоматически нажимает кнопку повтора звонка, откладывая пробуждение на 5 минут.

Издание отметило, что этот необычный будильник может быть одновременно вашим другом и врагом. С одной стороны, он дает вам возможность продолжить спать немного дольше, но с другой стороны, может сделать вас опоздавшими на работу или в школу.

Возможно, благодаря этому устройству его владелец научится просыпаться после первого звонка, так как будет знать, что может опоздать из-за будильника.

Функционал этого устройства ограничен, можно программировать время пробуждения, включать или выключать звук и активировать или деактивировать механическую руку.

Изобретение принадлежит дизайнеру из Сингапура по имени Нико Тангара. Он использовал одноплатный компьютер Raspberry Pi для разработки этого будильника. Однако этот будильник был создан только в единичном экземпляре и не предназначен для продажи.