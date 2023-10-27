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Представлен бриллиантовый набор гаджетов Apple за 250 000 долларов

Автор На чтение 1 мин Просмотров 22 Опубликовано

Шведская ювелирная мастерская Golden Concept представила коллекцию Billionaire’s Gadgets, которая добавляет роскоши в мир гаджетов. Каждое устройство из коллекции удивляет платиновым корпусом и множеством бриллиантов.

Коллекция включает следующие предметы: iPhone 15 Pro Max, наушники AirPods Max, умные часы Apple Watch Ultra 2 и роскошные механические часы-скелетоны.

iPhone 15 Pro Max представлен с платиновым корпусом, весом 213 граммов, и украшен 2448 бриллиантами общим весом 36,72 карата. Процесс создания этого произведения искусства занял 136 часов.

Наушники AirPods Max также украшены платиной и инкрустацией из бриллиантов весом 41,85 карата. Их создание заняло 160 часов.

Apple Watch Ultra 2 поразительно украшены 3066 бриллиантами общим весом 27,59 карата, для создания которых потребовалось 173 часа.

Комплект также включает в себя классические механические часы от Golden Concept, изготовленные из платины и бриллиантов.

Все устройства упакованы в элегантный чехол из черного дуба. Golden Concept подчеркивает, что на создание каждого комплекта, который поставляется в уникальной коробке, требуется более 500 рабочих часов и используется 7586 бриллиантов.

Цена этого набора составляет $250 000, или около 23,4 млн рублей, для тех, кто желает приобрести его роскошь.

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