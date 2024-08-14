Главная » Новости

Представлен браузер для iPhone — Opera One

Автор На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

Компания Opera объявила о запуске своего нового браузера Opera One для мобильных устройств на платформе iOS. Эта версия браузера включает в себя множество инновационных функций, которые призваны улучшить опыт пользователей и сделать серфинг в интернете более комфортным и безопасным.

Opera One предлагает интерфейс, который скрывает ненужные элементы, позволяя пользователям сосредоточиться на контенте.
Верхняя и статусная строки браузера динамически меняют цвет в зависимости от открытого сайта, что создает гармоничный визуальный опыт и делает интерфейс более привлекательным.

Новая стартовая страница интегрирует актуальные новости, результаты спортивных матчей в реальном времени и персонализированные рекомендации, которые идеально сочетаются с фоновым изображением.

Строка поиска теперь расположена в нижней части экрана, что упрощает навигацию одной рукой. Это особенно важно для пользователей, которые часто используют смартфоны в движении.

Еще браузер предоставляет подсказки для завершения слов и предлагает наиболее вероятные следующие слова во время ввода запроса.

Одной из самых интересных функций Opera One является встроенный искусственный интеллект Aria, который способен помочь пользователям с различными задачами — от веб-поиска до создания текстов и изображений.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.