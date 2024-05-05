Главная » Новости

Представлен большой 4K-телевизор TCL с Mini-LED на 65 дюймов за 47 тыс. рублей

Автор На чтение 1 мин Просмотров 84 Опубликовано

Новый телевизор TCL Thunderbird 2024 Crane 6 Pro TV, который уже доступен для покупки, предлагает неплохие характеристики при цене менее 50 тыс. долларов.

Представлен большой 4K-телевизор TCL с Mini-LED на 65 дюймов за 47 тыс. рублей

65-дюймовое устройство получило разрешение 4K, кадровую частоту 144 Гц и подсветку Mini-LED с 512 зонами.

С яркостью 1300 кд/кв.м. и охватом цветового пространства DCI-P3 на уровне 95%, Thunderbird 2024 Crane 6 Pro TV обеспечивает яркие и реалистичные цвета.

Одним из преимуществ этого телевизора является встроенная акустическая система формата 2.1 мощностью 50 Вт, которая позволяет наслаждаться превосходным звуком без необходимости покупки отдельной аудиосистемы.

Благодаря поддержке беспроводных интерфейсов Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, пользователи могут легко подключаться к различным устройствам и потоково передавать контент.

Представлен большой 4K-телевизор TCL с Mini-LED на 65 дюймов за 47 тыс. рублей

TCL Thunderbird 2024 Crane 6 Pro TV также обладает достаточным объемом оперативной памяти (4 ГБ) и флеш-памяти (64 ГБ), что позволяет хранить множество фильмов, сериалов и другого медиа-контента. С разнообразными портами, включая два HDMI 2.1 и HDMI 2.0, а также USB-A 3.0 и USB-A 2.0, пользователи имеют гибкость при подключении внешних устройств.

Стоимость этого телевизора составляет 510 долларов, что по актуальному курсу составляет 47 тыс. рублей.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.