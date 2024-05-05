Представлен большой 4K-телевизор TCL с Mini-LED на 65 дюймов за 47 тыс. рублей

Новый телевизор TCL Thunderbird 2024 Crane 6 Pro TV, который уже доступен для покупки, предлагает неплохие характеристики при цене менее 50 тыс. долларов.

65-дюймовое устройство получило разрешение 4K, кадровую частоту 144 Гц и подсветку Mini-LED с 512 зонами.

С яркостью 1300 кд/кв.м. и охватом цветового пространства DCI-P3 на уровне 95%, Thunderbird 2024 Crane 6 Pro TV обеспечивает яркие и реалистичные цвета.

Одним из преимуществ этого телевизора является встроенная акустическая система формата 2.1 мощностью 50 Вт, которая позволяет наслаждаться превосходным звуком без необходимости покупки отдельной аудиосистемы.

Благодаря поддержке беспроводных интерфейсов Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, пользователи могут легко подключаться к различным устройствам и потоково передавать контент.

TCL Thunderbird 2024 Crane 6 Pro TV также обладает достаточным объемом оперативной памяти (4 ГБ) и флеш-памяти (64 ГБ), что позволяет хранить множество фильмов, сериалов и другого медиа-контента. С разнообразными портами, включая два HDMI 2.1 и HDMI 2.0, а также USB-A 3.0 и USB-A 2.0, пользователи имеют гибкость при подключении внешних устройств.

Стоимость этого телевизора составляет 510 долларов, что по актуальному курсу составляет 47 тыс. рублей.