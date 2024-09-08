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Представлен Balance Phone на Android 14 и без графического интерфейса

Автор На чтение 1 мин Просмотров 9 Опубликовано

Balance Phone, который работает на базе Android 14, полностью лишён графического интерфейса и уже доступен для заказа на kickstarter.

Представлен Balance Phone на Android 14 и без графического интерфейса

На платформе коллективного финансирования устройство предлагается по цене 279 долларов или 25 000 рублей. Однако эта стоимость действительна на период оформления заказа. Позже стоимость вырастет до 379 долларов или 34 000 рублей.

Balance Phone предлагает список базовых приложений, включая мессенджеры, карты, почту и банковские сервисы, при этом установка социальных сетей и игр невозможна.

Разработчики стремятся сократить время, проводимое перед экраном, с 5 часов до 1, чтобы освободить время для более важных задач, таких как работа и общение с близкими.

Представлен Balance Phone на Android 14 и без графического интерфейса

С технической стороны, смартфон оборудован 5.45-дюймовым IPS-экраном, процессором MediaTek Helio G99, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной. Он также имеет камеры на 50 Мп (основная) и 12 Мп (фронтальная), поддерживает 4G, NFC, а также быструю зарядку на 66 Вт.

 

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