Xiaomi официально представила 70-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV EA70 2022

Xiaomi показала еще одну модель доступного телевизора. В этот раз китайский производитель представил Xiaomi Mi TV EA 2022 с 70-дюймовым экраном.

Это предтоповая модель из новой серии, которая расположилась перед самой большой 75-дюймовой моделью уже доступной в Китае

Xiaomi Mi TV EA с 70-дюймовой матрицей в Китае станет доступна для заказа 27 декабря. С 31 декабря телевизор появится в розничной продаже по цене 520 долларов.

Новинка получила металлический корпус и 4К экран. На презентации было сказано, что толщина рамки телевизора составляет всего 2 мм.

В основе модели лежит четырехядерный процессор, 1,5 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ постоянной памяти.

Также есть поддержка Wi-Fi и Bluetooth, а пульт оснащен микрофоном для голосового ввода. В Китае Xiaomi Mi TV EA 2022 работает под управлением MIUI for TV 3.0, а в качестве голосового помощника выступает фирменный Xiao AI.