Представлен 7-нм процессор Prodigy со 128 ядрами и поддержкой до 6 ТБ ОЗУ

Стартап Tachyum из Словакии анонсировал 128-ядерный процессор с поддержкой 6 ТБ оперативной памяти.

Процессор получил название Prodigy T16128. Он разработан по 7-нм техпроцессу, и в нем 128 физических ядер, а также множество сопроцессоров.

Каждый из них отвечает за определенный блок искусственного интеллекта. Рабочая частота чипа 4 ГГц, процессор поддерживает 12 каналов DDR5, причем каждый канал распознает до 512 ГБ оперативной памяти с частотой до 4800 МГц.

В общей сложности процессор может работать с 6 ТБ памяти. Еще есть поддержка двух контроллеров 400 Gigabit Ethernet и 36 контроллеров PCIe 5.0.

Физические размеры Prodigy T16128 составляют 85х85 мм. В Tachyum не стали сообщать на какой архитектуре создан 128 ядерный процессор, но было сказано, что он по всем показателям превосходит Intel Xeon.

Также разработчики представили более простые версии процессоров — 64-ядерный T864, 32-ядерный T432 и 16-ядерный T216.

Первым в производство поступит T864, который начнут выпускать в текущем году, но когда точно не сообщается.

Про дату старта производства и старта продаж других чипов ничего не сообщили.