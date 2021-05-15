Представлен 7-дюймовый ноутбук Nanote Р8 с процессором Intel по цене 300 долларов

Представлен 7-дюймовый ноутбук Nanote Р8 с процессором Intel по цене 300 долларов15.05.2021 23:33
Nanote Р8 можно назвать карманным, ведь у него всего 7-дюймовый экран и вес 580 г.
Представлен очень маленький ноутбук Nanote Р8 с мощным «железом». Производитель в Японии за 300 долларов предлагает заказать мобильное устройство с 8 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти.
В основе Nanote Р8 лежит процессор Pentium N4200, которого хватит для всех повседневных задач.
Семидюймовый дисплей получил разрешение 1920х1200 точек. За автономность ноутбука отвечает аккумулятор на 2050 мАч.
В Nanote Р8 есть слот для microSD и порты USB 3.0, micro-HDMI, USB-C, также аппарат получил беспроводные модули Wi-Fi 4 и Bluetooth 4.0.
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