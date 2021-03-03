Представлен 4К телевизор-гармошка за 30 миллионов рублей

Стоимость телевизора может превышать строительство дома на 250 квадратных метров, причем чтобы складную панель смонтировать нужно ее предусмотреть еще на стадии строительства жилища.

C SEED занимается выпуском премиальных телевизоров, а ее очередная новинка поражает возможностями и исполнением.

Модель под простым названием М1 выполнена в складной конструкции и монтируется в пол.

Телевизор рассчитан на большие дома, в которых возможно предусмотреть большую нишу в перекрытии, так как в ней будет находиться складной телевизор-гармошка с диагональю экрана 165 дюймов.

Без учёта монтажа и проектирования стоимость телевизора составляет 400 тысяч долларов, что в пересчете около 30 млн рублей.

Стоит отметить, что в М1 установлена 4К матрица microLED, ее пиковая яркость составляет 1000 нит.

Производитель обещает в раскладном телевизоре качественную акустическую систему и мощное «железо».

