Представлен 27-дюймовый настольный ПК Lenovo launches Xiaoxin Pro

Xiaoxin Pro 27 2024 AIO от Lenovo предлагает много высококлассных характеристик. Во-первых, он оснащен процессором Intel Core H-серии 13-го поколения, который обеспечивает быстродействие и производительность. На выбор доступна базовая конфигурация с процессором i5-13420H или более мощная с i9-13900H.

Вторая важная характеристика — это память и хранилище данных. Xiaoxin Pro 27 2024 имеет 16 ГБ оперативной памяти DDR5, которую можно расширить до 32 ГБ. Это обеспечивает плавную и быструю работу системы. Кроме того, он оснащен 1 ТБ SSD-накопителем PCIe 4.0 NVMe M.2, который обеспечивает быструю загрузку и доступ к файлам.

Дизайн Xiaoxin Pro 27 2024 также заслуживает внимания. Он имеет минималистичный и тонкий корпус, всего 15,8 мм в самой тонкой точке. Это делает его стильным и компактным дополнением к любому рабочему пространству или столу.

Что касается дисплея, то Xiaoxin Pro 27 2024 имеет 27-дюймовый дисплей 2.5K с высоким разрешением 2560×1440 пикселей. Он обладает частотой обновления 100 Гц и 99% цветовой гаммой sRGB.

Для защиты глаз ПК оснащен аппаратной защитой от синего света и экраном без мерцания, что снижает усталость глаз при длительном использовании. Модель также включает два микрофона с шумоподавлением голоса для четкой коммуникации.

При подключении к другим устройствам Xiaoxin Pro 27 2024 предлагает различные порты, включая USB-A, USB-C, HDMI и Gigabit Ethernet. Он также оснащен камерой 2.5K для прямой трансляции и стерео-динамиками, откалиброванными Harman, чтобы обеспечить захватывающий звуковой опыт. Беспроводное подключение обеспечивается поддержкой Wi-Fi 6.

Xiaoxin Pro 27 работает на операционной системе Windows 11 Home Chinese Edition и поставляется с беспроводной клавиатурой и мышью, что экономит вам дополнительные расходы. Он также прошел тщательное тестирование на стабильность и поставляется с трехлетней ограниченной гарантией и услугами на месте.

Стоимость Xiaoxin Pro 27 2024 AIO от Lenovo составляет 5399 юаней, что почти 68 тыс. рублей и будет доступен для покупки в Китае с 1 января. Этот ПК доступен в двух цветах: Cloud Shadow и Deep Space.