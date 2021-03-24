Представлен 15-дюймовый ноутбук-трансформер HP Envy x360 15

Представлен 15-дюймовый ноутбук-трансформер HP Envy x360 1524.03.2021 21:42
Стартовал прием заказов на новый премиальный ноутбук от Hewlett-Packard.
HP Envy x360 15Он получил дисплей с возможностью разворота на 360 градусов.
По всей площади 15.6-дюймового экрана будет сенсорная панель с поддержкой касания пальцами и специальным пером.
Аппаратная часть будет представлена Full HD экраном или AMOLED 4К. Последний будет доступен только в топовых комплектациях.
Ноутбук получит процессор AMD Ryzen 5 5700U или Intel Core i7 1165G7.
Первый имеет 8 ядер и 16 потоков при частоте до 4.3 МГц и кэш-памяти L3 8 Мб, а второй обладает 4 ядрами и 8 потоками с частотой 4.7 ГГц при L3 кэше 12 Мб.
Оба процессора можно дополнить дискретной видеокартой Nvidia MX450. Для хранения данных предусмотрен SSD формата M.2 с поддержкой протокола NVMe.
Кроме всего прочего, ноутбук получит аудиосистему Bang & Olufsen и поддержку Wi-Fi 6 с Bluetooth 5.0.
Порты представлены видеовыходом HDMI 2.0b, USB Type-A и Type-С.
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