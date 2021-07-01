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Представлен 100-долларовый Oukitel C21 Pro с дизайном в стиле iPhone 12 Pro

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Компания Oukitel решила использовать дизайн американских смартфонов и выпустить недорогую модель Oukitel C21 Pro.
В представленном смартфоне стоимостью 100 долларов дизайн выполнен в стиле iPhone 12 Pro. Если говорить точнее, то внешне Oukitel C21 Pro является копией iPhone 12 Pro.

Единственным отличием становится врезанная в дисплей фронтальная камера. При этом работает новинка на процессоре MT6762D, который дополнят 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.

Экран в модели имеет диагональ 6,39 дюйма, а его разрешение составляет 720 х 1560 пикселей.

Аккумулятор в смартфоне получил емкость 4 000 мАч, а основная камера получила датчик от Sony 21 Мп, и модули на 2 и 0,3 Мп.

Еще заявлена функция распознавания пользователей по лицу, а сканер отпечатков пальцев находится на боковой панели.

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