Представители Realme в России опровергли информацию о блокировке смартфонов россиян

Realme 10 Pro+ для китайского рыка в России перестали принимать и совершать звонки, на это обратил внимание главный редактор Mobiltelefon Евгений Макаров.

В Telegram-канале «Лысый из MT» он написал, что на экране аппаратов выпущенных для китайского стало появляться сообщения «Ваш телефон адаптирован для определенного региона. В текущем регионе функции связи ограничены».

В российском офисе Realme уже прокомментировали данную ситуацию

«Ни о какой блокировке устройств Realme в России речи не идёт. На рынке страны официально представлены сертифицированные устройства бренда, на которые распространяется полная сервисная поддержка. В случае возникновения вопросов, касающихся функционирования устройств, предназначенных для других рынков, пользователи могут обратиться в российскую сервисную поддержку, где потребуется предоставить сам смартфон, чек на покупку, IMEI и ряд других данных» — цитирует пресс-служба Realme портал ferra.

Напомним, Realme 10 Pro и Realme 10 Pro+ уже продаются на российском рынке, но некоторые россияне заказывали аппараты из Китая, еще до официального старта продаж флагманских моделей.