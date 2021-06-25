Представитель Xiaomi намекает на августовский запуск MIUI 13

Xiaomi работает над своим новым флагманским смартфоном серии Mi MIX — Mi MIX 4, который, как ожидается, станет официальным в ближайшие месяцы. Предполагается, что телефон будет работать с новым пользовательским интерфейсом MIUI 13 на базе Android.

В настоящее время MIUI 13 проходит тестирование, и смартфоны, выпущенные Xiaomi за последние два года, могут быть совместимы с новым обновлением. Ли Мин, руководитель компании, подтвердил внутреннее тестирование грядущего пользовательского интерфейса, а также намекнул, что MIUI 13 может быть официально запущен в августе этого года.

Ожидается, что компания также примет новый механизм внутреннего тестирования в новой версии приложения Xiaomi Community, и платформа также может получить новое имя.

Текущая версия Центра внутреннего тестирования MIUI включает внутреннее тестирование, общедоступное тестирование, сборки для разработки и другие версии, которые не подходят для массового использования. Обычным пользователям не рекомендуется использовать версию для внутреннего тестирования.

По слухам, MIUI 13 дебютирует в конце июня этого года, но похоже, что это не так. Хотя его объявление в июле также кажется вероятным, этот новый пост от руководителя Xiaomi намекает на запуск в августе. Чтобы узнать больше, нам придется немного подождать официального объявления.

Источник — Astera.