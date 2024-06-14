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Представитель Роскомнадзора предложил запретить голосовые звонки через мессенджеры

Автор На чтение 1 мин Просмотров 35 Опубликовано

В России появилось предложение о запрете голосовых звонков через мессенджеры, которые не соблюдают одно требование. Представитель Роскомнадзора, Максим Прыткин, рассказал об этом в интервью «Российской газете».

Он отметил, что такая мера необходима для борьбы с мошенниками, которые используют подменные номера для обмана своих жертв.

На данный момент Роскомнадзор и мобильные операторы обсуждают новые способы противодействия злоумышленникам. Одним из вариантов является блокировка всех звонков из-за границы по умолчанию.

По словам Прыткина, абоненты будут иметь возможность решать, принимать ли заграничные звонки, если им нужно связаться с родственниками или коллегами за рубежом. Блокировка может быть распространена на все иностранные звонки или только на абонентов, внесенных в список контактов.

Прыткин также отметил необходимость разработки действий операторов связи с владельцами социальных сетей и различных приложений, где для идентификации пользователя используется мобильный телефон.

Он подчеркнул, что мессенджеры, которые отказываются от проверки достоверности номеров вместе с операторами связи, могут подвергнуться запрету голосовых вызовов на территории страны.

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