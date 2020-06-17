Представитель Realme India продемонстрировал Realme X3 на фото

Новый смартфон от бренда Realme будет представлен уже 25 июня, а пока представители компании подогревают интерес к новинке.

Так, недавно представитель Realme India продемонстрировал Realme X3 на первом фото, которое было опубликовано в Сети. О новой модели уже кое-что известно благодаря базам регуляторов.

Например, известно, что аппарат будет оснащен 6,6-дюймовым экраном IPS, разрешение которого составит Full HD+, а частота обновления будет 120 Гц.

С лицевой и тыльной стороны устройство покроют стеклом Gorilla Glass 5. Что касается процессора, то в Realme X3 будет установлен Snapdragon 855+.

Объём оперативной памяти в зависимости от конфигурации составит 6, 8 или 12 ГБ, а встроенной предложат 64, 128 и 256 ГБ.

Основная камера получит четыре датчика, среди которых модули на 64, 8, 12 и 2 Мп, а для селфи будет доступна двойная камера с датчиками на 16 и 8 Мп. Предварительная цена новинки пока не называется.