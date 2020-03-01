Представили первый в мире смартфон из углепластика

Меню
Поиск

USD/RUB: 66.99 EUR/RUB: 73.72 BTC/USD: 8565.55

2 апреля : понедельник

ТОП новости

Интервью

Apple «обернет» новый iPhone в единый экран

Новые патентные рисунки указывают на «яблочный» аппарат с экраном со всех сторон. То есть это будет смартфон, обернутый дисплеем. 

О пользе фитнес-браслетов и «умных» часов рассказал врач

По мнению кардиолога, часы и браслеты наоборот позволяют следить за здоровьем и мотивируют людей следить за количеством пройдённых шагов, работой сердца и пульса.

Глава Alphabet предлагает создать новые правила для ИИ

Искусственный интеллект может нести угрозу, об чем заявил глава Alphabet Сундар Пичаи.

Глава компании OnePlus назвал самую красивую серию смартфонов

В недавнем интервью директор OnePlus Пит Лау назвал самые красивые смартфоны компании. 

Гендиректор OnePlus Пит Лау объяснил почему в Oxygen OS нет рекламы

Гендиректор OnePlus Пит Лау заявил, что компания старается переносить на смартфоны самые полезные функции и внедрять новейшие технологии.

Колонка эксперта

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

Статьи

Обзоры рынков

Представили первый в мире смартфон из углепластика

01.03.2020 21:37

Carbon Mobile разработала первый смартфон с корпусом из углеродного волокна, причем производитель был вынужден использовать дорогую технологию изготовления корпуса, чтобы он пропускал сигнал радиоволн.
Аппарат получил название Carbon 1 Mark II. В этом устройстве карбоновый корпус выполнили по методу HyRECM.

При изготовлении производителю пришлось переплетать углеродные волокна со специальным композитным материалом.

Это потребовалось, чтобы через карбон проходили радиоволны. Карбоновый корпус позволит сделать очень тонкий смартфон – 6,3 мм.

В аппарате установили 6,01-дюймовый дисплей, выполненный по технологии AMOLED, тогда как матрицу экрана закрывает стекло Corning Gorilla Glass 6.

В основе аппарата лежит процессор MediaTek Helio P90. Постоянной памяти в Carbon 1 Mark II установили 128 ГБ.

Батарея в карбоновом устройстве на 3050 мАч. На тыльной стороне инновационного смартфона находится двойная камера, но ее параметры пока не озвучили. Размеры устройства 153,5х74х6,3 мм.

Carbon 1 Mark II ценили в 800 евро, а купить новинку можно будет в начале лета.

Просмотры:

Метки: , ,


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги