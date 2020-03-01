Представили первый в мире смартфон из углепластика

Carbon Mobile разработала первый смартфон с корпусом из углеродного волокна, причем производитель был вынужден использовать дорогую технологию изготовления корпуса, чтобы он пропускал сигнал радиоволн.

Аппарат получил название Carbon 1 Mark II. В этом устройстве карбоновый корпус выполнили по методу HyRECM.

При изготовлении производителю пришлось переплетать углеродные волокна со специальным композитным материалом.

Это потребовалось, чтобы через карбон проходили радиоволны. Карбоновый корпус позволит сделать очень тонкий смартфон – 6,3 мм.

В аппарате установили 6,01-дюймовый дисплей, выполненный по технологии AMOLED, тогда как матрицу экрана закрывает стекло Corning Gorilla Glass 6.

В основе аппарата лежит процессор MediaTek Helio P90. Постоянной памяти в Carbon 1 Mark II установили 128 ГБ.

Батарея в карбоновом устройстве на 3050 мАч. На тыльной стороне инновационного смартфона находится двойная камера, но ее параметры пока не озвучили. Размеры устройства 153,5х74х6,3 мм.

Carbon 1 Mark II ценили в 800 евро, а купить новинку можно будет в начале лета.