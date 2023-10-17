Предприниматель из Новосибирска продает отечественные IP-камеры из китайских деталей

С начала 2022 года экономика России столкнулась с постоянными санкциями и необходимостью заменить импортные товары и технологии отечественными аналогами. Новосибирские производители успешно справляются с этой задачей, однако, умные видеокамеры, которые они начали производить, недавно стали объектом скандала.

В сентябре 2023 года на популярном веб-сайте Habr.com была опубликована статья, передает издание НГС, написанная сервисным мастером по имени Сергей из Тюмени. Он провел разборку российской IP-видеокамеры модели SC4PROIх, выпущенной компанией SiCam. В ходе разборки Сергей обнаружил, что внутри камеры были использованы китайская плата видеомодуля, плата подсветки и модуль питания, помещенные в китайский корпус.

Видеомодули китайского и российского производства оказались практически неотличимыми. Они содержат в себе процессор, память, сенсор и контроллер питания — ключевые компоненты одноплатных IP-камер. Сергей пришел к выводу, что в большинстве случаев «китайский видеомодуль» является эквивалентом «китайской камеры».

Представители компании Si-Cam заявляют, что их камеры производятся с применением автоматизированной системы, а в их разработке участвуют инженеры, технологи и дизайнеры. Эти камеры поставляются в различные государственные учреждения, включая медицинские и уголовно-исполнительные.

Издание отмечает, что компания Si-Cam продолжает работать над импортозамещением и выпуском отечественной продукции, несмотря на возможное использование импортных компонентов внутри устройств.

Журналисты обратились в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, чтобы узнать, считается ли продукция новосибирской компании импортозамещением. В ведомстве отметили, что на первый взгляд они не видят проблем с продукцией этой компании.

Министерство выдало заключение о производстве промышленной продукции на территории России на основании экспертизы, проведенной Торгово-промышленной палатой Новосибирской области. Однако, они также отметили, что публичные заявления о несоответствии продукции требованиям могут послужить основанием для повторной проверки палатой.