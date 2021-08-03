Представитель Intel непреднамеренно раскрыл подробности о Thunderbolt 5, протоколе аппаратного интерфейса следующего поколения, о котором Intel еще не анонсировала официально.

Подробности появились в воскресенье на опубликованной в Твиттере фотографии, которая была удалена исполнительным вице-президентом и генеральным директором Intel Client Computing Group Грегори Брайантом, который документировал свой визит в научно-исследовательские лаборатории Intel в Израиле.

Как указано AnandTech, фотография из тура, посвященного Thunderbolt, показала плакат на стене лаборатории со словами «Технология 80G PHY», предполагающий, что подключение TB5 будет поддерживать пропускную способность до 80 Гбит / с или удвоить пропускную способность существующего Thunderbolt 4 и USB 4 подключения.

Плакат также включает предложение «USB 80G предназначен для поддержки существующей экосистемы USB-C», подразумевая, что Intel намеревается использовать дополнительную полосу пропускания через тот же интерфейсный разъем USB-C.

Более техническая ссылка на плакате, по-видимому, относится к новой реализации PAM-3 (амплитудно-импульсная модуляция), в которой будет использоваться 3-битный сигнал данных, что позволит TB5 достичь более высокой полосы пропускания, чем разрешено в более стандартных нестандартных системах. реализации с возвратом к нулю (NRZ) и PAM-4 в существующих протоколах подключения.

Intel выпустила Thunderbolt 4 в прошлом году, и несколько аксессуаров TB4 были доступны в течение некоторого времени, но последние модели Apple Mac и iPad Pro по-прежнему поддерживают только Thunderbolt 3. Однако, хотя TB4 предлагает большую мощность и полезность и имеет обратную совместимость, он не обеспечивает любое увеличение пропускной способности сверх максимальных 40 Гбит / с Thunderbolt 3, поэтому переход к Thunderbolt 5 с его удвоенной максимальной пропускной способностью может быть значительным.

Практический результат этих инноваций может означать, например, что TB5 поддерживает более высокие частоты обновления для мониторов 4K и 8K, обеспечивая обратную совместимость со старыми Thunderbolt и USB-соединениями.

Будет ли Intel Thunderbolt 5 официально запущен и поддерживаться будущими устройствами Apple, в настоящее время неясно, но непреднамеренная утечка, по крайней мере, дает представление о том, где Intel может использовать протокол интерфейса в будущем.