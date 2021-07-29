Предполагаемый Xiaomi Mi MIX 4 может поставляться с UWB и mmWave 5G

Ожидается, что во второй половине года Xiaomi выпустит больше смартфонов премиум-класса. Одним из них может быть давно известный по слухам Mi MIX 4. Согласно последним данным, он будет оснащен микросхемой UWB.

Ожидается, что будущий смартфон Xiaomi под кодовым названием odin станет официальным как Mi MIX 4. Согласно выводам Xiaomiui, а также TENAA, устройство будет поставляться с чипом UWB. Этот кремний будет использоваться Mi Share, службой одноранговой передачи файлов, которую можно найти на устройствах популярных китайских брендов смартфонов. Компания может расширить использование UWB после того, как выпустит больше устройств с этим чипом, таких как Apple.

Кроме того, Xiaomiui заявляет, что телефон также будет поддерживать mmWave 5G. Поскольку Xiaomi уже намекнула на это в пресс-релизе Qualcomm, это могло быть правдой.

Согласно предыдущим сообщениям, предполагаемый Mi MIX 4 под кодовым названием odin будет работать на SoC Qualcomm Snapdragon 888 / 888+ в сочетании с оперативной памятью LPDDR5 объемом до 12 ГБ и хранилищем UFS 3.1 объемом до 512 ГБ. Он будет щеголять 6,67-дюймовым изогнутым OLED-дисплеем FHD + с высокой частотой обновления, сенсором отпечатков пальцев на экране и камерой под дисплеем .

Он будет содержать тройную камеру на задней панели, состоящую из 50-мегапиксельного основного датчика Samsung GN1, сверхширокоугольного устройства на 48 мегапикселей и телеобъектива на 48 мегапикселей. Наконец, он будет потреблять энергию от аккумулятора емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 120 Вт.

Источник — Astera.