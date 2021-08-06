Предполагаемый Vivo X70 с Dimensity 1200 найден в списке на Geekbench

Сообщается, что Vivo работает над серией смартфонов X70. Модельный ряд может включать три устройства, такие как Vivo X70, X70 и X70 Pro +. Компания может анонсировать эти телефоны в сентябре в Китае. На сайте тестирования Geekbench появился новый телефон Vivo с номером модели V2104. Предполагается, что это устройство может стать официальным как vanilla X70.

В списке Geekbench V2104 показано, что смартфон оснащен чипом MediaTek с номером модели MT6893Z_C / CZA. Это не что иное, как 6-нм чип Dimensity 1200, который является самым мощным SoC от тайваньского производителя чипов.

В листинге также указано, что он имеет 12 ГБ оперативной памяти и загружается с ОС Android 11. Он набрал 859 баллов в одноядерном тесте и 2946 баллов в многоядерном. В настоящее время другой информации о характеристиках устройства нет.

Несколько телефонов Vivo были недавно одобрены китайскими центрами сертификации 3C, такими как V2130A, V2133A , V2136A и V2141A. Предполагается, что V2136 и V2141A, которые были замечены с зарядным устройством на 120 Вт на 3C, могут стать будущими смартфонами iQOO 8 и iQOO 8 Pro.

V2130A и V2133A были замечены с зарядным устройством на 44 Вт, и считались смартфонами X70 и X70 Pro. Есть вероятность, что недавно обнаруженный V2104 может быть другим смартфоном Vivo или устройством под брендом iQOO.

Источник — Astera.