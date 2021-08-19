Ожидается, что Vivo выпустит на рынок новые телефоны серии X, получившие название Vivo X70 , X 70 Pro и X70 Pro +. Эта серия придет на смену нынешним смартфонам Vivo X60. Ранее версии Pro и vanilla поставлялись на Geekbench, а теперь Vivo X70 Pro + получил сертификацию 3C.

Ранее Vivo X70 имел номер модели V2104, тогда как X70 Pro имел номер модели V2015. Теперь, согласно Digital Chat Station, V2145, который случайно был замечен на китайском 3C, является не чем иным, как третьим устройством в серии, Vivo X70 Pro +.

Согласно сертификации 3C, смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт. Это обновление по сравнению с быстрой зарядкой мощностью 55 Вт, которая была в предшественнике Vivo X60 Pro +.

Хотя спецификации для X70 Pro + скудны, индийские цены на устройство были подсказаны. В Индии Vivo X70 Pro + продавался по цене 70 000 фунтов стерлингов (~ 941 доллар США). Ожидается, что телефон будет стоить примерно столько же на других рынках.

Ожидается, что серия Vivo X70 будет оснащена 6,56-дюймовым AMOLED-дисплеем с высокой частотой обновления 120 Гц и разрешением 1080 x 2376 пикселей. Согласно списку Geekbench, X70 и X70 Pro будут иметь до 12 ГБ оперативной памяти. Ожидается, что оба телефона будут оснащены процессором Dimensity 1200 SoC на международных рынках, а на китайском — Exynos 1080 SoC.

Телефоны недавно прошли сертификацию 3C, которая показала, что X70 и X70 Pro будут поддерживать быструю зарядку мощностью 44 Вт. С другой стороны, X70 Pro + получит поддержку быстрой зарядки мощностью 66 Вт.

Ожидается, что серия будет иметь несколько камер, а модели Pro будут иметь функцию стабилизации микрокадросов.

Источник — Astera.