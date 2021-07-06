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Предполагаемый Realme GT Master Edition обнаружен на Geekbench

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Предстоящее издание Realme GT Master Edition — очень запутанное устройство. В июне загадочный телефон Realme с RMX3366 появился в базе данных китайского сайта сертификации TENAA с изображениями и полными характеристиками. Китайские аналитики утверждают, что это устройство будет запущено в Китае как Realme GT Master Edition и будет работать на Snapdragon 870. Однако утечка информации, которой вчера поделился надежный аналитик Стив Хеммерстоффер, утверждала, что Realme GT Master Edition будет поставляется с Snapdragon 778G в Европу. Теперь предполагаемый GT Master Edition появился в Geekbench с чипом Snapdragon 870.

Предполагаемый Realme GT Master Edition обнаружен на Geekbench

В телефоне RMX3366 установлен восьмиядерный процессор Qualcomm с базовой частотой 1,80 ГГц. TENAA листинг телефона показала, что его максимальный процессор предлагает тактирование скорости 3.2GHz. Скорость предполагает, что смартфон работает на Snapdragon 870, а не на Snapdragon 778G.

Предполагаемый Realme GT Master Edition обнаружен на Geekbench

SoC сочетается с 12 ГБ оперативной памяти и загружается в ОС Android 11. В одноядерном тесте Geekbench 4 он набрал 4670 баллов, а в многоядерном — 12510 баллов.

Источник — Astera.

Geekbench Realme GT Master Edition
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