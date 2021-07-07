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Предполагаемый дизайн игрового смартфона OPPO обнаружен в патентной заявке

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OPPO может выйти на рынок игровых смартфонов в ближайшем будущем. Причина в том, что стал известен список патентов OPPO EUIPO, который демонстрирует дизайн того, что выглядит как игровой смартфон. Рендеры необъявленного телефона, представленные в патентной заявке, показали, чего от него ожидать.

Рендеры, которые можно найти в заявках на патенты, показывают, что его внешний вид будет похож на другие игровые смартфоны, такие как Lenovo Legion 2 Pro и ASUS ROG Phone 5. Следовательно, похоже, что он может стать игровым смартфоном.

Предполагаемый дизайн игрового смартфона OPPO обнаружен в патентной заявке

Вид спереди телефона показывает, что на его экране нет дырки или выемки. Вместо этого можно увидеть слегка толстый лоб и подбородок. Камера для селфи может быть установлена ​​на верхней панели телефона.

Предполагаемый дизайн игрового смартфона OPPO обнаружен в патентной заявке

Задняя панель телефона ориентирована на игры и оснащена четырьмя камерами. Задний дизайн телефона очень похож на OPPO Reno5 Marvel Edition.

На верхнем краю устройства находится микрофон, а на нижней панели — аудиоразъем 3,5 мм, микрофон, порт USB-C и решетка динамика. На левом торце находится клавиша включения, а на правой — качелька регулировки громкости.

Предполагаемый дизайн игрового смартфона OPPO обнаружен в патентной заявке

OPPO еще официально не подтвердила, работает ли он на игровом телефоне. Что касается связанных новостей, OPPO разрабатывает собственный процессор сигналов изображения, который, вероятно, будет называться M1. В настоящее время об интернет-провайдере мало что известно.

Источник — Astera.

Oppo
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