OPPO может выйти на рынок игровых смартфонов в ближайшем будущем. Причина в том, что стал известен список патентов OPPO EUIPO, который демонстрирует дизайн того, что выглядит как игровой смартфон. Рендеры необъявленного телефона, представленные в патентной заявке, показали, чего от него ожидать.

Рендеры, которые можно найти в заявках на патенты, показывают, что его внешний вид будет похож на другие игровые смартфоны, такие как Lenovo Legion 2 Pro и ASUS ROG Phone 5. Следовательно, похоже, что он может стать игровым смартфоном.

Вид спереди телефона показывает, что на его экране нет дырки или выемки. Вместо этого можно увидеть слегка толстый лоб и подбородок. Камера для селфи может быть установлена ​​на верхней панели телефона.

Задняя панель телефона ориентирована на игры и оснащена четырьмя камерами. Задний дизайн телефона очень похож на OPPO Reno5 Marvel Edition.

На верхнем краю устройства находится микрофон, а на нижней панели — аудиоразъем 3,5 мм, микрофон, порт USB-C и решетка динамика. На левом торце находится клавиша включения, а на правой — качелька регулировки громкости.

OPPO еще официально не подтвердила, работает ли он на игровом телефоне. Что касается связанных новостей, OPPO разрабатывает собственный процессор сигналов изображения, который, вероятно, будет называться M1. В настоящее время об интернет-провайдере мало что известно.

Источник — Astera.