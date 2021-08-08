Ранее в этом году Realme запустила в Малайзии колонки Cobble и Pocket Bluetooth по доступным ценам. Эти Bluetooth-колонки никогда не появлялись на индийском рынке, несмотря на то, что в индийском регионе у них был такой большой продуктовый портфель. Теперь, после представления суббренда DIZO в Индии, Realme готовится к запуску нескольких продуктов для технологичного образа жизни в Индии. Сегодня в сети появилось несколько рендеров грядущей Bluetooth-колонки Realme, которая может появиться под брендом DIZO.

Судя по рендерам, динамик Realme Bluetooth имеет круглую форму. Это напоминает нам динамик Realme Cobble Bluetooth. Вариант, который мы видим, — это вариант черного цвета, и кажется, что он имеет матовую поверхность.

У него есть кнопка питания вверху, а также есть качелька регулировки громкости, кнопка сопряжения и светодиодный индикатор. В нижней части находится порт Type-C или порт micro-USB, закрытый выдвижной крышкой для защиты порта от пыли.

Кроме этого, на данный момент нет спецификаций продукта. Но, учитывая, что начальные рендеры отсутствуют, мы можем ожидать, что Realme скоро представит продукт. Теперь еще неизвестно, под каким брендом он поступает, будь то продукт под брендом DIZO или предложение Realme.

Источник — Astera.