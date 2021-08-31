Предполагаемые полные спецификации Xiaomi C11 появились на TENAA

В июле предстоящий смартфон Xiaomi с 2107119DC появился в базе данных китайской сертификации TENAA с несколькими характеристиками. Теперь список TENAA устройства полностью обновлен. Считается, что он может прибыть в Китай под названием Xiaomi CC11. Вот вся информация, которая появилась в списке TENAA.

Согласно списку TENAA, смартфон 2107119DC имеет размеры 160,53 x 75,72 x 6,81 мм и весит 157 граммов. Ожидается, что компания выпустит телефон в различных цветах, таких как черный, белый, красный, оранжевый, желтый, синий, зеленый, голубой и фиолетовый. Дизайн телефона остается загадкой, поскольку его изображения отсутствуют в списке TENAA.

Он оснащен 6,55-дюймовым OLED-экраном с разрешением FHD + 1080 x 2400 пикселей. В целях безопасности у него есть датчик отпечатков пальцев на дисплее. Он оснащен фронтальной камерой на 20 мегапикселей. На задней стороне телефона, кажется, есть тройная камера с 64-мегапиксельной камерой.

Неизвестный процессор с тактовой частотой 2,4 ГГц находится под капотом предполагаемого смартфона CC11. Вероятно, устройство может быть оснащено чипсетом Snapdragon 778G. Он будет поставляться с 6 ГБ / 8 ГБ / 12 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ встроенной памяти.

На 2107119DC предустановлена ​​ОС Android 11. Он будет потреблять энергию от аккумулятора емкостью 4150 мАч, который, вероятно, будет поддерживать быструю зарядку 33 Вт. Смартфоны серии Mi CC9 пользовались разными прозвищами на мировых рынках. Следовательно, вполне вероятно, что Xiaomi CC11 может выйти на мировые рынки под другим именем.

Источник — Astera.