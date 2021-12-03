Предполагаемые часы Google Pixel Watch под кодовым названием rohan находятся в разработке

Мельница слухов спекулирует на появлении умных часов Google с 2019 года. 2021 год подходит к концу, и похоже, что поисковая система не будет запускать умные часы Pixel в этом году. Однако в новом отчете Insider говорится, что Google работает над умными часами под кодовым названием Rohan и планирует выпустить их в 2022 году. Надежный аналитик Джон Проссер впервые раскрыл детали умных часов Rohan еще в апреле этого года. В то время он поделился 3D-рендерингом на основе реального устройства, чтобы продемонстрировать дизайн Pixel Watch.

Хотя кодовое название первых умных часов Google теперь известно, неизвестно, будут ли они дебютировать на рынке с прозвищем « Pixel Watch» . В 2022 году у Google будет обновленный подход в области носимых технологий, в 2022 году, и именно тогда он планирует запустить предполагаемые Pixel Watch.

Ожидается, что Google Watch составят конкуренцию Apple Watch. Внутренние документы, к которым имеет доступ публикация, показывают, что она будет работать на новейшем программном обеспечении SmartWatch от Google. Художественные рендеры показали, что у Pixel Watch будет циферблат круглой формы без физической рамки, и они смогут предоставлять пользователям данные о состоянии здоровья и фитнесе.

В отчете говорится, что сотрудники, не входящие в команду по умным часам, протестировали Pixel Watch и высказали свои отзывы о них. Одна из сессий обратной связи прошла в ноябре. В январе этого года Google приобрел бренд носимых устройств Fitbit . Старший вице-президент Google по устройствам и службам Рик Остерло сказал The Verge ранее, что подтвердил существование собственного носимого устройства Google на базе WearOS. Он также сказал, что Fitbit в будущем будет создавать носимые устройства на WearOS. Однако неясно, имел ли он в виду умные часы Rohan или какое-то другое носимое устройство.

Возвращаясь к Pixel Watch, новый отчет показал, что часы Rohan оснащены пульсометром и способны отслеживать основные действия, связанные со здоровьем, такие как подсчет шагов. Говорят, что он поставляется с запатентованными ремешками для часов. Некоторые люди, которые тестировали устройство, сказали, что оно требует ежедневной зарядки, а скорость зарядки низкая. В одном из первых документов, просмотренных Insider, говорится, что часы Google «будут удобны для ношения по крайней мере 90% населения». Однако неясно, будет ли он в нескольких размерах.

Издание узнало от сотрудников Google, что планирует выпустить часы Rohan уже весной следующего года. Однако они добавили, что время запуска будет определено на основе отзывов людей, которые его тестируют.