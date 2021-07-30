Предполагаемая сертификация Vivo X70 и X70 Pro 3C

Недавно на сайте сертификации CMIIT были обнаружены три новых телефона Vivo с номерами моделей V2130A, V2133A и V2141A. Отчеты показали, что V2141A будет дебютировать как телефон iQOO 8. Сегодня смартфоны V2130A и V2134A Vivo прошли сертификацию китайского органа 3C. Согласно китайскому аналитику, эти телефоны могут быть выпущены на китайский рынок как смартфоны серии Vivo X70.

Перечень 3C Vivo V2134A и V2134A показал, что это устройства с поддержкой 5G. Ожидается, что оба телефона будут поддерживать быструю зарядку 44 Вт. Вероятно, эти телефоны могут поступить на рынок как Vivo X70 и Vivo X70 Pro. Инспектор полагает, что в серию может быть включена модель более высокого уровня, которая будет поддерживать быструю зарядку мощностью 66 Вт.

Тот же аналитик ранее утверждал, что Vivo X70 будет оснащен процессором обработки сигналов изображения (ISP) собственной разработки Vivo. Ожидается, что с встроенным алгоритмом визуализации Vivo серия X70 предложит лучшие впечатления от фотографии.

Другая утечка показала, что основная камера Vivo X70 будет иметь диафрагму f / 1.5 и будет поддерживать 5-осевую стабилизацию изображения. Ожидается, что он также будет предлагать встроенную стабилизацию кардана, как и предыдущая серия. Большая диафрагма позволит серии X70 делать более яркие снимки в условиях недостаточного освещения.

Ожидается, что Vivo X70 будет иметь 6,56-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD + 1080 x 2376 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Похоже, что телефон будет оснащен тем же экраном, что и в серии X60. Ожидается, что линейка X70 дебютирует в сентябре в Китае. Он может прибыть в Индию в сентябре или октябре.

Источник — Astera.