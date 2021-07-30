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Предполагаемая сертификация Vivo X70 и X70 Pro 3C

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Недавно на сайте сертификации CMIIT были обнаружены три новых телефона Vivo с номерами моделей V2130A, V2133A и V2141A. Отчеты показали, что V2141A будет дебютировать как телефон iQOO 8. Сегодня смартфоны V2130A и V2134A Vivo прошли сертификацию китайского органа 3C. Согласно китайскому аналитику, эти телефоны могут быть выпущены на китайский рынок как смартфоны серии Vivo X70.

Перечень 3C Vivo V2134A и V2134A показал, что это устройства с поддержкой 5G. Ожидается, что оба телефона будут поддерживать быструю зарядку 44 Вт. Вероятно, эти телефоны могут поступить на рынок как Vivo X70 и Vivo X70 Pro. Инспектор полагает, что в серию может быть включена модель более высокого уровня, которая будет поддерживать быструю зарядку мощностью 66 Вт.

Предполагаемая сертификация Vivo X70 и X70 Pro 3C

Тот же аналитик ранее утверждал, что Vivo X70 будет оснащен процессором обработки сигналов изображения (ISP) собственной разработки Vivo. Ожидается, что с встроенным алгоритмом визуализации Vivo серия X70 предложит лучшие впечатления от фотографии.

Другая утечка показала, что основная камера Vivo X70 будет иметь диафрагму f / 1.5 и будет поддерживать 5-осевую стабилизацию изображения. Ожидается, что он также будет предлагать встроенную стабилизацию кардана, как и предыдущая серия. Большая диафрагма позволит серии X70 делать более яркие снимки в условиях недостаточного освещения.

Ожидается, что Vivo X70 будет иметь 6,56-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD + 1080 x 2376 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Похоже, что телефон будет оснащен тем же экраном, что и в серии X60. Ожидается, что линейка X70 дебютирует в сентябре в Китае. Он может прибыть в Индию в сентябре или октябре.

Источник — Astera.

Vivo X70 Vivo X70 Pro 3C
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